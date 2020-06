Skûtsjesjoernaal nimt sjogger mei yn de skiednis fan 75 jier skûtsjesilen

It is foar skûtsjeskippers en -leafhawwers noch altyd hast net te leauwen. Foar it earst yn it 75-jierrich bestean fan de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen wurde der dit jier gjin wedstriden syld yn ferbân mei it coronafirus. Mar in simmer sûnder skûtsjes is in stap te fier, en dêrom komt Omrop Fryslân yn july twa wiken lang mei It Skûtsjesjoernaal op telefyzje.