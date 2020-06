Reducept krijt subsydzje foar behannelmetoade coronapasjinten mei virtual reality

Reducept is spesjalisearre yn it bestriden fan groanyske pine mei in virtual realitybril. Pasjinten traine mei sa'n bril de harsens om mei de pine om te gean. Neffens it bedriuw kin de metoade ek brûkt wurde foar minsken dy't mentale klachten ha trochdat se yn karantêne sitte of sitten ha.

De subsydzje komt fan it Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de trije noardlike provinsjes. Dy ha in miljoen euro beskikber steld foar ynnovative corona-oplossingen. Njonken it Ljouwerter bedriuw ha ek fjouwer bedriuwen út Grinslân jild krigen.