Restaurant Humphrey's yn Ljouwert ticht

Yn Scheveningen giet wol in nije Humphrey's iepen. It bedriuw hat noch alve oare fêstigingen, ûnder oare yn Grins, Amsterdam en Rotterdam.

It is net dúdlik oft der yn it pân oan de Nijstêd wer in restaurant komt. It ythûs is tongersdeitejûn foar it lêst iepen.