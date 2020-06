'Elk mei graach ris fiskje' song Tetman de Vries eartiids al. En dat jildt ek foar Hendrik Gerrit Been út Roden. De Drint fiske foaral yn wedstriidferbân, mar dat is no ferbean oant septimber. Dêrom is Been yn De Pein delstrutsen om solo in angeltsje út te goaien.