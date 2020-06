Grutte skuorren yn it lân: Wetterskip en boeren nimme maatregels tsjin drûchte

It is drûch, tige drûch. En dus is der wurk oan de winkel foar it Wetterskip. "De boeren binne op it stuit in hiel protte oan it befloeien", fertelt rayonbehearder Pieter Postma fan Wetterskip Fryslân. "As der wetter op it lân stiet en der komt reinwetter, dan gean de skuorren wer ticht."

Wetterpeil ferhege

It Wetterskip hat it wetterpeil yn guon sleatten alfêst mei 50 oant 60 sintimeter ferhege, om't de kommende dagen rein foarsein wurdt. Dêrtroch bliuwt it wetter better op it lân, yn stee fan dat it daliks fuortrint yn de sleatten.

Postma wurket al 35 jier by Wetterskip Fryslân, mar hat noch nea meimakke dat it wetterpeil sa bot ferhege waard tsjin de drûchte. Ferline jier waard dat wol dien om de mûzepleach tsjin te gean.