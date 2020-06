Alle portykflats yn Heechterp tsjin de flakte: "Opknappen is niet langer zinvol"

De fernijing sil foar de bewenners "zeer ingrijpend" wêze, sizze de gemeente en de wenningbouferiening Elkien. Ynwenners moatte tydlik ferhúzje. De totale opknapbeurt fan de wyk duorret minimaal 10 jier.

'Een volksbuurt met een rafelig randje'

De inisjatyfnimmers wolle mei de nije plannen ôfrekkenje mei it negative imago fan de wyk. "Het blijkt dat de wijkbewoners zelf Heechterp op onderdelen een onvoldoende geven. Het is een volksbuurt met een rafelig randje, waar de leefbaarheid al jaren onder druk staat".

De wyk Heechterp is boud tusken 1958 en 1963. It is ien fan de earmste wiken fan Nederlân. De sosjale hierwenningen yn de flats wiene populair. "Heechterp was toen hip en modern. Bewoners die hier een woning kregen, waren dolgelukkig met de ruime woning en de groene leefomgeving".

200 miljoen euro

Fan 2007 ôf is Heechterp in saneamde 'Krachtwijk'. In 'Vogelaarwijk', dêr't ekstra jild fan it ryk hinne giet. De fernijing fan de wyk kostet tusken de 100 en 200 miljoen euro.