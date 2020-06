Wenningbrân Grou fluch ûnder kontrôle

By in brân yn in keuken yn in wenning yn Grou hat de brânwacht troch fluch yngripen slimmer foarkomme kinnen. Der rekke net ien ferwûne. De brân bruts út yn wenning oan de Nij Djipstrjitte. Njonken it korps fan Grou kaam ek de heechwurker út Ljouwert yn aksje foar de brân.