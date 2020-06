Rjochtsaak tsjin komst Portugeesk 'skriezefleanfjild', mei stipe út Nederlân

De rjochtsaak rjochtet him dan ek benammen op de beoardieling dy't makke is oer de komst fan it fleanfjild. Dêryn wurdt de ynfloed fan it fleanfjild op de natuer deromhinne beskreaun. Earder makken ekologen en ûndersikers al dúdlik dat dy beoardieling net goed is, benammen omdat der hiel âlde gegevens brûkt binne.

Stipe út Nederlân

De striid tsjin it fleanfjild wurdt fan Nederlân út stipe troch ûndersikers en wittenskippers dy't meihelpe oan te toanen wêrom't it fleanfjild in min idee is. Fierders binne der hast 40.000 hantekens ophelle en dy aksje rint noch hieltiten. De hantekens wurde ynkoarten oanbean oan it Portugeeske regear.

"Het zou mooi zijn als we de 50.000 halen", seit Kees de Pater fan Vogelbescherming Nederland, dy't de petysje opset hat. Hy wiist der op dat it Portugeeske regear op it stuit mear romte hat om in oar beslút te nimmen, no't der foar langere tiid minder flein wurdt fanwege de coronakrisis.