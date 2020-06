UWV: Ien op de trije Fryske wurknimmers wurket yn sektor dy't swier krimpt troch corona

Neffens it UWV hat de krisis grutte ynfloed op de wurkgelegenheid. It oantal banen krimpt yn 2020, benammen yn de útstjoerbransj, by reisburo's, yn de hoareka, kultuer, sport & rekreaasje, loftfeart en siertylt.

Benammen útstjoer- en opropkrêften rinne risiko op minder of gjin wurk. Se wurkje faker yn sektoaren dy't hurd rekke wurde.

Grut ferskil per sektor

Der binne ek sektoaren dy't groeie: soarch en wolwêzen, iepenbier bestjoer, en post & koeriers. Dêr wurkje 67 tûzen minsken. Dat is 27 persint fan de Fryske wurknimmers. En yn ûnder oare it ûnderwiis, ICT en finânsjes daalt it oantal banen net of hast net.

It byld yn Fryslân komt oerien mei dat yn oare provinsjes. Lanlik sjoen stiet Fryslân yn de middenmoat. Neffens it UWV komt dat troch de wurkgelegehiedsstruktuer.

Der wurkje hjir minder minsken yn sektoaren dy't hurd krimpe, lykas de siertylt en de loftfeart. Boppedat wurkje der relatyf in protte minsken yn de soarch en it iepenbier bestjoer. Dat binne sektoaren dy't groeie.