Merk Fryslân ferwachtet in 'nei omstannichheden' knappe simmer

"Dútsers binen trouwe besikers. Dy wite dat it hjir net al te drok is. Ik ferwachtsje dêrom dat dy it wol oandoare om hjir hinne te kommen", seit Cnossen. Hy ferwachtet ek mear Nederlanners, omdat in soad minsken dit foarjier gjin bûtenlânske fakânsje boekt hawwe fanwege it coronafirus.

Foar in knap simmerseizoen hat Cnossen noch ien winsk: de húskes op campings en yn jachthavens soene wer sa gau mooglik iepen moatte. It sanitêr moat no noch ticht bliuwe oant 1 july en dêrtroch is it foar in soad campings en jachthavens op dit stuit in toer om foldwaande omset te draaien.

Cnossen fernimt dat by de ûndernimmers it ûnbegrip hjiroer tanimt. Neffens Cnossen kin it sanitêr wol wer iepen. "Undernimmers wolle dat graach feilich dwaan en hawwe dêr faak ek goede oplossingen foar, lykas it ôfjaan fan in kaai oan fêste gasten."