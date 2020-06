Refalidaasje nei corona: spierswakte en traumaferwurking

De measte Brabanners dy't yn Fryslân op 'e intensive care lein hawwe, refalidearje yn harren eigen provinsje. Neffens refalidaasjedokter Paul Pieter Hartman hawwe de measte âld-coronapasjinten mei wa't se yn Beetstersweach oan de slach gean, te lijen ûnder slimme spierswakte, se hawwe muoite mei slokken, de ferwurking en mei it ûnthâld. "Ik had liever dat mijn vet verbrand was dan mijn spieren", laket Hans Bakker wylst er op 'e hometrainer sit. "Want dan had ik mijn spierkracht nog."