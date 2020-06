PvdA Ljouwert stelt fragen oer soarchsintrum dêr't bewenners net nei bûten meie

De bewenners, tusken de 30 en 60 jier âld, fiele hat dêrtroch opsluten en fan har frijheid berôve.

De PvdA fynt dat de gemeente as opdrachtjouwer foar de WMO-foarsjennings ferantwurdlik is foar de kwaliteit fan de soarch en dus ek foar de konsekwinsjes fan it tapassen fan de RIVM-maatregels. De PvdA wol fan it kolleezje witte oft it wat oan de situaasje fan de bewenners dwaan kin.