Bewenners ferpleechhuzen meie mei yngong fan 15 juny wer mear as ien besiker ha

De ien-besikers-regeling jilde oant no ta oant 15 july. Ferskate organisaaasjes klagen oer de regeling. Minister De Jonge hat mei harren praat en lit de strange regel no earder los. Omdat de oanpak fan de ferspreiding fan it coronafirus fierhinne ûnder kontrôle is, is ferromming earder mooglik, neffens de minister.

Senioare-organisatie KBO-PCOB is bliid mei de ferromming fan de coronamaatregel earder as earst it plan wie.