It Oranje Hotel yn Ljouwert hâldt op mei it restaurant

It Oranje Hotel yn Ljouwert giet fierder sûnder restaurant. It hotel, dat falt ûnder de Eden Group, fokusset him yn de takomst op it hotel. It Oranje Hotel sit sûnt 1879 yn it sintrum fan Ljouwert, oan de Stasjonswei. Neffens direkteur Leon Dijkstra fan de Eden Group docht yn de praktyk bliken dat gasten it faak aardich fine om de stêd yn te gean en dus bûten it hotel te iten. De coronakrisis hat úteinlik it lêste setsje jûn foar it beslút.