Linksbûten Derguti nei haadklasser Bûtenpost

'De Blaukes' nimme ôfskie fan in grut tal spilers mei in soad ûnderfining. Sa ferruilet Rudmer Loonstra Bûtenpost foar Be Quick Dokkum, wol Rob Dijkstra in nivo leger fuotbalje en spylje ek Jelmer Vos, Aaron Broekhout en Hessel Huisman takom seizoen net mear by de ploech fan trainer Jasper Bouma.