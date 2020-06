Undernimmers yn Harns hawwe grutte soargen oer ferbreding slûs Koarnwertersân

De Harnzer havenbedriuwen pleitsje derfoar it wetter De Boontjes tusken Harns en Koarnwertersân oan te merken as in 'haadfarwei'. "Voor ons zijn De Boontjes hartstikke belangrijk", seit Sander Alberda, út namme fan de bedriuwen.

"Het is de weg naar ons achterland. Naar het IJsselmeer, en alle binnenhavens."

De Harnzers binne foaral benaud foar it senario dat by de oplevering fan de slûs wol in fargeul op djipte nei Den Helder leit, mar net ien nei Harns. As dat barre soe, sjit Harns hielendal neat op mei in bredere slûs.

De bedriuwen binne der ek bang foar dat de slûs ûnder de ferbouwing moannenlang ticht wêze sill. Undernimmers ha de yndruk dat dat probleem ûnderskat wurdt, sizze se. Dêrom wolle se dat de ôfsluting net langer as in pear wiken duorret, en dat it ûntwerp fan de slûs dêrop oanpast wurdt as dat nedich is.

"Omvaren over Den Oever is voor veel binnenvaartschippers echt geen optie", seit Sander Alberda. "Een binnenvaartschipper vindt de tocht van Kornwerderzand naar Harlingen al lang genoeg."