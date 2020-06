Undernimmers yn Harns ha grutte soargen oer ferbreding slûs Koarnwertersân

Yn in digitale gearkomste hiene de Provinsjale Steaten wiidweidich omtinken foar De Boontjes. Dat is boppe ferwachting, seit Alberda. "Ik ben best wel tevreden. Vooraf dacht ik dat er vooral gesproken ging worden over de sluis en de bruggen. In de stukken wordt De Boontjes niet genoemd."

Deputearre Avine Fokkens hat sein dat se de Boontjes ek belangryk fynt, en dat se in eventuele ferdjipping wol foarsjitte wol, as Rykswettersteat op termyn mar oer de brêge komt mei it jild. Alberda is bliid mei de oandacht foar De Boontjes. "Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Maar een echte toezegging heeft ze niet gedaan."