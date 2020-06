Middelbere skoallen wrakselje mei corona: "Echte problemen pas nei de simmerfakânsje"

De earste skoaldei is oer it generaal sûnder grutte problemen ferrûn. Mar echte problemen wurde nei de simmerfakânsje ferwachte. "De geslaagden dit jaar zijn nu immers vrij, maar na de vakantie moeten we de 400 examenkandidaten naast het reguliere rooster inpassen. Om dan alles in goede banen te leiden en chaos te voorkomen, zijn we nu al bezig met 'droogoefenen'", seit Jos te Marvelde fan it Bogerman College yn Snits.

De bern moatte oardel meter ôfstân fan elkoar hâlde en dat is fysyk soms net mooglik. It wurdt in poepetoer om alle learlingen yn it nije skoaljier op skoalle te jaan.

In grut part fan it ûnderwiis sil dêrom de kommende tiid noch plakfine op de online platfoarms. "Zoals het nu staat kunnen we de leerlingen gemiddeld één dag in de week op school hebben", seit Te Marvelde.

"In praktijk betekent dit dat de leerlingen 's morgens online les krijgen en 's middags daadwerkelijk in het klaslokaal zitten. Dit vraagt om een groot aanpassingsvermogen van de docenten. Ook dat moet dus geoefend worden".

Noch mear soargen hat Te Marvelde oer it praktykûnderwiis De Diken yn Snits. "Online lesgeven is daar wel heel moeilijk. Dat betekent dat de leerlingen zoveel mogelijk op school de lessen moeten volgen. Dat lukt voorlopig alleen met halve klassen. We beseffen zelf ook dat dit nog niet de oplossing is."