Boeresoan Freark Smink (72): "Wat my it measte dwers siet, wie myn eigen gefoel"

"Wat soesto!" is de titel fan it stik dat Smink skreaun hat. De haadrol spilet er sels.

"Ik woe witte wat de boeren besielet, hoe't se buorkje. Se kinne soms linerjocht tsjinoer elkoar stean, mar dochs is der altiid in soarte fan tolerânsje." Smink hat foar it stik broers en omkesizzers ynterviewd. "Alle kleuren fan it boer wêzen komme yn de famylje foar: fan it natuerlik oant it yntensyf buorkjen."

Op dit stuit is Smink oan it repetearjen. Hy spilet it stik tegearre mei syn frou Klaasje Postma, dus se kinne sûnder problmen oefenje yn dizze corona-tiid.

It stik giet yn oktober yn premiêre, en soad doarpshuzen hawwe al ynteresse. It is noch net bekind hoe't it dan mei de coronamaatregels stiet. "We gaan hoe dan ook spelen", seit regisseur Jos Thie.

"Het zal anders zijn dan we gewend zijn, maar het kan extra bijzonder worden met minder mensen verspreid over de zaal."