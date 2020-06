Soarchkonsintraasje yn Fryske sikehûzen giet net troch: "Deze stap was te groot"

De ferdieling fan soarch waard trije jier lyn grut oankundige. It wie nedich, omdat Fryske sikehûzen oars net oan nije strange rjochtlinen foldwaan kinne soene.

De praktyk blykt lestiger as tocht. Benammen finansjeel kamen de sikehûzen der net út, seit bestjoersfoarsitter Marcel Kuin fan de Antoniuszorggroep yn Snits. "Het is complex om dat met vier ziekenhuizen tegelijk te doen."

"De wereld is veranderd. De polder is er bij gekomen voor Sneek. Het MCL is bezig de financiën op orde te krijgen. De prioriteiten liggen soms even wat anders"

It is net alle sikehûzen slagge om mei de soarchfersekerder langrinnende ofspraken te meitsjen oer de sinten. Dat is in belangrike reden foar it mislearjen fan de konsintraasje, seit Kuin.

Soarchfersekerder De Friesland tinkt lykwols dat de konsintraasje fan soarch yn de takomst opij op de aginda komt. Dat seit Paul Offringa. Hy is by de fersekerder ferantwurdlik foar it ynkeapjen fan de soarch. "We willen nu niet meer met vier ziekenhuizen tegelijk die afspraken maken, maar soms met twee. Deze stap was te groot en te ingrijpend om in één keer te zetten."