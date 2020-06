Sa'n 500 húshâldens yn in part fan Fryslân sitte op dit stuit sûnder stroom. It giet om húshâldens yn ûnder oare Kollumersweach, Twizel, De Harkema, Koatstertille, Drûgeham en Jistrum. Netbehearder Liander ferwachtet dat de steuring om 15.15 oere hinne wer ferholpen is.