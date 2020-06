Kontroversjeel slachthûs yn Drachten fallyt; njoggen minsken no sûnder wurk

De eigener, in man fan De Westereen, krige fan de rjochtbank in wurkstraf fan 100 oeren, wêrfan 50 ûnder betingst. De 41-jierrige man wurke in froulike ynspekteur oant twa kear ta tsjin de grûn. De frou woe in ko mei in abses ûndersykje. It slachtoffer hat ûnder oare in wûne oan de holle oprûn.

Faker straft

De NVWA hat dêrop de fergunning fan it slachthûs ynlutsen, mar nei in petear mocht it slachthûs yn maaie 2019 wer iepen. Ien fan de betingsten wie wol dat de eigener net oanwêzich wêze mocht by kontrôles. De eigener fan de slachterij moat ek 1.200 euro fergoeding betelje oan it slachtoffer.

Earder krige de eigener alris in boete omdat der kij oanfierd waarden dy't kreupel en siik wiene. Dat wie doe net foar de earste kear.

Oername gong net troch

De eigener siet de lêste jierren mei sûnensproblemen, dat hie syn ynfloed ek op it bedriuw, seit de kurator. Der hat in tydlik in oar west dy't de saak behearde. Dat gong earst goed, mar letter net mear.

Dêrnei ha der petearen west foar in eventuele oername, mar de kandidaat seach dat yn dizze coronatiid net sitten. Der binne ek kandidaten foar in eventuele trochstart, mar safier is it no noch net.

Njoggen fêste krêften no sûnder wurk

It bedriuw leit al in skoftke stil. Der stiene njoggen minsken op de leanlist, dy't no dus thússitte. Dy minsken wurdt no it ûntslach oansein.

It bedriuw hie in goed heal miljoen oan skulden.