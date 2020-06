Yn mear as de helte fan de Fryske gemeenten ha boa's geregeld lêst fan ferbaal geweld

It geweld hat der ûnder oare foar soarge dat boa's aksjefiere om mear middels te krijen om harsels te ferdigenjen. Alle gemeenten meie sels bepale watfoar helpmiddels de boa's mei op paad krije.

Boa's Súdwest-Fryslân ha de measte middels

Ut it ûndersyk fan Omrop Fryslân blykt dat de boa's yn Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en De Fryske Marren hielendal gjin gebrûk meitsje fan middels. De oare gemeenten ha bygelyks in unifoarm, portofoan of in feilichheidsfest. De boa's yn Súdwest-Fryslân ha de measte middels mei. Neist it unifoarm, de portofoan en in feilichheidsfest ha sy ek hânboeien en in bodycam (in draachbere kamera).