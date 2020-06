Lanlik akkoart oer nije regels rûn opfang seehûnen

Fierder komt der in meldpunt dêr't je hinne belje kinne as je tinke in seehûn yn problemen te sjen. In seehûnewachter besjocht dat dan en beslút oft it bist opfongen wurde moat. De nije oanpak set woansdei ek útein.

De ynset is om seehûnen safolle mooglik mei rêst te litten. Earder wie der wol skeel tusken de ferskate seehûneopfangen oer hoefier't je dêryn gean moatte. Dêrom is der no in saneamd 'Handelingskader' opsteld op basis fan wittenskiplik advys.

Oplieding

Mooglik sike seehûnen of jonge seehûnen wurde yn de measte gefallen 24 oeren lang observearre foar't der in beslút oer opfang naam wurdt. De seehûnewachters dy't dat dwaan sille, wurde dêrfoar oplaat. Dy oplieding wurdt noch opsetten.

Sa krije jonge seehûnen langer tiid om fûn te wurden troch harren mem en sike seehûnen de kâns om te herstellen yn de eigen omjouwing. Foar de oplieding, it ûndersyk en de kommunikaasje is 1,2 miljoen euro beskikber.