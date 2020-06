Thialf hie gjin kar: "We kunnen het risico ook niet zelf dragen"

"We werden begin maart geconfronteerd met de eenzijdige opzegging van onze brandverzekeraar. Die zei dat de schadestatistieken slechter werden. We dachten dat het ging om een premieverhoging, maar een paar weken later pakte dat anders uit", seit Thialf-direkteur Marc Winters.

Tûzenen sinnepanielen op it dak fan Thialf steane yntusken út, omdat de fersekering oars yn gefal fan brân net útkeare wol. Trochtdat it iisstadion no ekstern enerzjy ynkeapje moat, soarget dat foar in skea fan 125.000 euro yn it jier. En in nije fersekering sil ek djoerder wurde.

'Hûnderten gefallen fan skea mei sinnepanielen'

It komt as in folsleine ferrassing foar Thialf, seit Winters. It iisstadion is in pear jier lyn hielendal fernijd. Dêrnei gong de fersekeringspremy behoarlik omleech. "De voorwaarden zijn nu aangepast."

"Je ziet dat het verzekeren van zonnepanelen de laatste twee jaar echt problematisch wordt. We hebben dat bij vele verzekeraars gecheckt", seit Winters. "Sommigen melden honderden schadegevallen bij dit soort panelen. Daarom worden de verzekeraars steeds defensiever bij dit soort panden."

Neffens Winters sit it probleem yn de kombinaasje fan dakbedekking en sinnepanielen. "Daar willen verzekeraars zich niet aan branden."