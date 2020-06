Nij Smellinghe hie yn 2019 in goed finansjeel jier

De takomst is foarich jier fêstlein yn in plan foar de lange termyn. Oer fiif jier jout it sikehûs dêr 55,5 miljoen oan út. Dat giet nei ûnder oare it operaasjekompleks, polykliniken en it spoedplein. De bouprojekten lizze allegear noch op skema, nettsjinsteande de coronakriris. It nije operaasjekompleks moat begjin 2021 klear wêze.

Effekt coronakrisis noch ûndúdlik

Wat de finansjele effekten binne fan de coronakrisis op Nij Smellinghe, wit it sikehûs noch net. Yn maart is in part fan de soarch is ôfskaald en der is romte makke foar coronapasjinten, lykas ekstra kapasiteit op de intensive care. Sûnt ein april wurdt de soarch wer stadichoan oppakt. "Op basis van de intentieafspraak van de zorgverzekeraars en de minister, verwachten wij dat de financiële risico's van deze crisis relatief beperkt blijven", skriuwt it sikehûs.