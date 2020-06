Fûgelwachters foar in part wer aktyf op it Waad

Foar Natuermonuminten sitte de twa fêste fûgelwachters op It Gryn. Der soene oars noch minsken by komme op De Richel; in sânplaat by Flylân. Dat is yn earste oanset net trochgong en dat bliuwt ek sa. "It tal wikselingen en it tal minsken dat je op en del bringe moatte, is gewoan te grut", seit Jan Willem Zwart fan Natuermonuminten.

Op De Kalkman leit dat dochs wat oars, sa leit Marjan Veenendaal fan Steatsboskbehear op it Amelân út. "De vrijwilligers wordt gevraagd om zelf naar de Engelsmanplaat te lopen", seit sy. Dêr is it ferfier dus gjin probleem.