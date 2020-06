Beskonken man rydt oer hân fan freondinne yn Twizelerheide

De man hie tegearre mei syn freondinne yn it kafee yn it doarp west. Op in bepaald momint krigen de man en de frou rûzje. De man, dy't op dat stuit in te heech alkoholpromillaazje yn syn bloed hie neffens in blaastest fan de plysje, woe fuortride mei syn auto.

Doe't de frou besocht him tsjin te hâlden, stroffele sy en waard har hân oerriden troch de auto. De frou is troch it ambulânsepersoniel kontrolearre en oerbrocht nei it sikehûs yn Ljouwert.

De man is troch de plysje oanhâlden foar riden ûnder ynfloed fan ferdôvjende middels. Hy is oerbrocht nei it plysjeburo, om te ûndersykjen oft er ek ûnder ynfloed wie fan oare ferdôvjende middels.