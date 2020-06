Spesjale 'sinneljedder' moat provinsje helpe om sinneparken op lânbougrûn foar te kommen

De sinneljedder is tiisdei publisearre yn de Staatscourant en dêrmei in offisjeel ynstrumint wurden. Deputearre Sietske Poepjes wol troch de ynset fan de sinneljedder foarkomme dat der tefolle sinneparken oanlein wurde op lânbougrûn.

"Mei sinnepanielen op in dak of in 'oerhoekje', in stikje grûn dêr't fierder neat mei dien wurdt, is net folle mis. Mar as provinsjale oerheid sjogge we leaver gjin sinneparken op lânbougrûn", seit Poepjes. "Dat is wat ús oanbelanget de alder- alderlêste opsje."

Nije oanfragen 'befrieze'

De provinsje sil it kommende heal jier alle nije oanfragen foar sinneparken 'befrieze', om dy letter te beoardieljen mei help fan de nije sinneljedder. Poepjes seit derby, dat elke oanfraach 'op eigen merites' besjoen wurde sil, mar beskôget de sinneljedder as in nuttich helpmiddel. "Op in bedriuweterrein is mear mooglik as yn 'e greide, mar it hinget fan de spesifike omstannichheden ôf."