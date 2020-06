Manlju (26 en 29) ride 108 kilometer te hurd en moatte rydbewiis ynleverje

In plysjeman op motor seach de twa op de dyk tusken Ypekolsgea en Balk, dêr't se op gefaarlike wize it ferkear ynhellen. De man fan 26 hie te folle dronken en op it plysjeburo die bliken dat er ek drugs brûkt hie.

Beide manlju moasten harren rydbewiis ynleverje en wurde ferplichte in gedrachskursus te folgjen.