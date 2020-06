Berenschot: Wantrouwen by rjochtbank Noard-Nederlân sit djip

Yn it rapport stiet dat it gefoel fan sosjale ûnfeiligens, dat al jierren bestiet by de rjochtbank Noard-Nederlân, trochbrutsen wurde moat troch it earlik en iepenlik dielen fan ynformaasje mei-inoar. Berenschot komt ek ta de konklúsje dat de minsken by de rjochtbank inoar net oansprekke op ûnwinsklik gedrach, wat by in soad meiwurkers in ûnfeilich gefoel feroarsaket.

Fiif foarfallen ûndersocht

It ûndersyksburo naam fiif foarfallen ûnder de loep dy't ferline jier spilen. It gie bygelyks om it ferfangen fan in bedriuwsdokter fanwege it hege syktefersom en it tagelyk ûntslaan fan trije managementsassistinten. Dat soarge foar in soad ûnrêst by de rjochtbank, wêrnei't de presidint Maria van de Schepop yn oktober opstapte as gefolch fan fertrouwenskwestje.

Neffens Berenschot hat it bestjoer fan de rjochtbank yn guon gefallen net genôch dien yn de omgong en de kommunikaasje nei yndividuele meiwurkers en de rest fan de organisaasje. Dit hat de al besteande sosjale ûnfeiligens binnen de rjochtbank fierder fergrutte.