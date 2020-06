Berenschot: djippe wantrouwen by rjochtbank Noard-Nederlân feroarsake troch fúzje

Yn it rapport stiet dat it gefoel fan sosjale ûnfeiligens, dat al jierren bestiet by de rjochtbank Noard-Nederlân, trochbrutsen wurde moat troch it earlik en iepenlik dielen fan ynformaasje mei-inoar. Berenschot komt ek ta de konklúzje dat de minsken by de rjochtbank inoar net oansprekke op ûnwinsklik gedrach, wat by in soad meiwurkers in ûnfeilich gefoel feroarsaket.

Fiif foarfallen ûndersocht

It ûndersyksburo naam fiif foarfallen ûnder de loep dy't ferline jier spilen. It gie bygelyks om it ferfangen fan in bedriuwsdokter fanwege it hege syktefersom en it tagelyk ûntslaan fan trije managementsassistinten.

Dat soarge foar in soad ûnrêst by de rjochtbank, wêrnei't de presidint Maria van de Schepop yn oktober opstapte as gefolch fan fertrouwenskwestje. "Sy koe it net mear foar inoar krije om de situaasje op de rails te krijen", leit ferslachjouwer Auke Zeldenrust út oer de situaasje. "Dêrnei is ek troch it bestjoer fan rjochtbank Noard-Nederlân sein dat der in ûndersyk komme moast." Dêrfoar waard ûndersyksburo Berenschot ynskeakele.

Enkête

Zeldenrust: "Dat hat twa dingen ûndersocht. Earst: wat is der no krekt bard as we it hawwe oer dy fiif ynsidinten. En it twadde is wat foar kultuer der no hearsket by de rjochtbank Noard-Nederlân. De meiwurkers en belutsenen binne ûnderfrege. Fan de 700 meiwurkers hawwe 400 meidien oan in enkête. Dêrút binne konklúzjes lutsen."

Neffens Berenschot hat it bestjoer fan de rjochtbank yn guon gefallen net genôch dien yn de omgong en de kommunikaasje nei yndividuele meiwurkers en de rest fan de organisaasje. Dit hat de al besteande sosjale ûnfeiligens binnen de rjochtbank fierder fergrutte. Zeldenrust: "Meiwurkers soene gjin feedback en krityk doare te jaan oan elkoar. Ik sitearje: 'der sit in djipwoartele wantrouwen yn de organisaasje'. Dêr moat gau in ein oan komme neffens Berenschot."

Fúzje

Yn 2013 hat der in fúzje west by rjochtbank Noard-Nederlân. Neffens Berenschot leit dêryn ek de oarsaak fan de problemen. Zeldenrust: "De fúzje waard oplein, gjinien woe dy. De trije rjochtbanken binne wol ien organisaasje, mar sa fiele se it net. Dat is ek te sjen op de wurkflier. De rjochtbankmeiwurkers hâlde fan har wurk en har kollega's, mar fan de organisaasje moatte se net sa folle ha."

Dêr moat feroaring yn komme seit it ûndersyksburo. "It earste wat se sizze is: set in streek ûnder it ferline en begjin opnij. Dat is it wichtichste advys. Ferjit wat der west hat en gean troch. It twadde dat hiel wichtich is yn de konklúzje: kommunisearje mei elkoar, ek it bestjoer en de rjochters. Fertel wat jim dogge. By al dy fiif ynsidinten is der neffens Berenschot net kommunisearre."

Plan fan oanpak

Ein juny docht it bestjoer in foarstel foar in plan fan oanpak. Zeldenrust: "Se kinne der net omhinne. De taal en konklúzje is dúdlik en dat der wat barre moat ek. No leit de bal by it bestjoer, dat it der yn dit ûndersyk trouwens ek fan lâns krijt. De rjochtbank sil dochs fierder moatte. We sille sjen wêr't se dan mei komme. It is de bedoeling dat waarnimmend rjochtbankpresidint Herman van der Meer woansdei reagearret op it rapport. En oan him fansels ek de fraach: wat sil hy as earste by de rjochtbank Noard-Nederlân feroarje?"