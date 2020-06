Bewenners soarchgroep Florastate yn Ljouwert wolle frijheid werom

Ek besite fan famylje of oare gasten wurdt hast net tastien. Wol is in soarte fan moetingskeamer, in babbelbox, opset mei in plastic wand dertusken. En ek dan is in personielslid fan Noorderbreedte oanwêzich om alles yn de gaten te hâlden. "Daarmee is elke vorm van privacy verdwenen", sa seit Kool.

Sy is al sûnt de oprjochting yn 1996 by de wengroep yn Florastate belutsen. Earst as meiwurker fan Noorderbreedte en nei har pensjoen as foarsitter fan de kliïnteried. "Officiële protesten hebben tot nu toe niets uitgehaald. Overleg met de coördinator fan de woongroep hebben tot nu toe niet of nauwelijks iets uitgehaald. De situatie wordt zo langzamerhand onhoudbaar."