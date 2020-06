Fjouwer wiken sel foar Amerikaanske man dy't frou yn gesicht spuide yn Ljouwert

De man siet mei syn freondinne op in bankje op de Iewâl doe't hy dêr weistjoerd waard troch it slachtoffer, sy wurket by in ynstelling oan de Iewâl. De fertochte spuide it slachtoffer fan tichtby yn it gesicht, omdat er him misledige fielde.

De man is dêrnei teste, hy wie net besmet mei it coronafirus. Mar dat wist er net doe't er spuide, seit de rjochter en dy nimt it him dêrom bot kwea ôf, omdat spuie yn dizze tiden fan corona minsken benaud makket. It slachtoffer hat in minne tiid hân, omdat sy ek net wist oft de fertochte it coronafirus hie of net.