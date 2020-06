Fertochten wapenhannel Noard-Nederlân bliuwe fêstsitten

Nayf

Nei de ynfal op 27 febrewaris, doe't alle fertochten oppakt waarden, fûn de plysje ferskate wapens en eksplosiven by de Ljouwerter thús. "Hij is misschien naïef geweest, maar hij vond het wel spannend. Mijn cliënt is evenwel geen crimineel, hij heeft geen strafblad. Hij had zijn leven weer op de rit, met werk, een vriendin en een eigen huis", seit advokaat Van Leuven.

De fertochte soe graach it proses thús ôfwachtsje. "Dan kan ik geld verdienen voor als ik straks de gevangenis inga, want daar houd ik rekening mee. Al zie ik mijn rol anders dan de overige verdachten."