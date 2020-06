Mister Hearrenfean mist de klup: "Ik kan er best wel emotioneel van worden"

"Het raakt me wel"

Sûnt in pear jierren fersoarget De Jong clinics foar de klup by amateurferieningen. Mear docht er net mear, wylst dat yn it ferline folle mear west hat. "Het is de laatste jaren minder geworden. Het zal aan beide kanten liggen denk ik. Ik had best nog heel veel voor de club willen betekenen, maar na de tijd van Luuc Eisenga is dat minder geworden."

Dat is dreech foar De Jong, om't SC Hearrenfean noch altyd yn syn hert sit. "Dat het de laatste jaren minder gaat, doet mij ook pijn. Dat gaat mij ook aan het hart. Vooral in deze tijd kun je op jongens als Gertjan Verbeek, Jan de Jonge en mij, die de supporters nog wel kennen, een beroep op doen." Wylst De Jong der oer praat, liket er der mear muoite mei te hawwen. "Het raakt mij wel ja. Ik kan er best wel emotioneel van worden. Dag in, dag uit, heb ik voor de club klaargestaan. Je bent iemand van het volk geworden. En dat je gewoon aan de kant geschoven wordt, dan denk ik: waarom? Wat heb ik verkeerd gedaan? Maar dat zou ik niet weten."

It wie sels sa slim dat de âld-middenfjilder net mear yn it Abe Lenstra Stadion kaam. Ek net by wedstriden. En dochs stiet er noch altyd iepen foar in funksje by de klup. Kin Cees Roozemond belje? "Ja, tuurlijk. Ik zou heel graag wel weer wat voor de club willen doen."