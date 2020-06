Provinsje stelt oanbesteging foar it busferfier út fanwege coronakrisis

De provinsje stelt de oanbesteging foar it busferfier yn de provinsje foar de kommende tsien jier foarearst út. Dat hat te krijen mei de coronakrisis. Iepenbier ferfierbedriuwen wurde dêr hurd troch rekke. De ferwachting is dat dy bedriuwen har dêrtroch net samar melde om it busferfier te dwaan foar de jierren 2022- 2032.