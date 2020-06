Dit jier gjin hurdfarproef mear op de Burgumer Mar

De proef mei it hurdfarren op de Burgumer Mar giet dit jier net mear troch. Dat hat de provinsje besletten. De provinsje hie in part fan de mar ferline jier oanwiisd as hurdfargebiet, om in proef te dwaan, mar de rjochter sette der in moanne neidat de proef begûn wie in streek trochhinne.