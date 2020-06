COA krijt gelyk yn koart pleit: asylsikers Burgum moatte mei-inoar ferhûzje nei nijbou

It koart pleit tsjinne online en waard dien mei help fan in fideoferbining. By it kantoar fan de advokaten wie in groep asylsikers bywêzich om it koart pleit te folgjen.

Rjochter: it is in wente

De advokaten fan de asylsikers binne Jan Nijenhuis en Marita Jansen. Sy binne net bliid mei de útspraak. "Koart sein komt it op de fraach del oft it wenten binne of net. Yn in wente jilde dy ferbodden net. Wy hawwe hieltyd sein: dit is net in wente, mar in opfanglokaasje. Dat wie ek de diskusje yn de sitting, mar de rjochter hat no sein dat it wenten binne. Dan jildt allinne de rjochtline, mar dat is de eigen ferantwurdlikens," leit Jansen út.

Der falt neat mear oan te dwaan. "Hjir moatte wy it mei dwaan. It is spitich. It ferhûzjen is útsteld oant 13.00 oere, dus ik tink dat sy no fierder geane mei it ferhûzjen."

Juridyske redenearring

Advokaat Jan Nijenhuis jout ek oan: "Het kon linksom of rechtsom, het is voor ons de verkeerde kans op gevallen." Neffens de advokaat binne de risiko's op corona folle grutter. "Maar de rechter vindt wel dat het een woning is, en dan wordt het een juridische redenering: als het ene woning is gelden de verboden niet en als de verboden niet gelden kun je ze ook niet overtreden."

Nijenhuis fynt ek dat de wenromte net grut is. "Vooral op de sociale media hoor je nog wel dat de mensen het meest luxe van het luxe willen, dat is niet zo. Ze zitten nu met acht mensen op 90 vierkante meter, straks zouden dat tien-elf op 100 vierkante meter worden. Dat is ook niet ruim."