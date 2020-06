Middelbere skoallen meie wer los: in hiele roasterpuzzel yn Sint-Anne

"It wie foar ús roastermakkers in hiel gedoch om te betinken hoe't se it foar inoar krije moasten dat eltsenien yn els gefal ien dei yn de wike op skoalle komme koe." Sa seit direkteur Eelco Bruinsma. "Mar it is lang om let slagge om in wurkber plan te meitsjen."

Trije oeren nei skoalle

De learlingen fan it UIbe van Houten gean trije oeren lang nei skoalle. Yn dy trije oeren sitte se de hiele tiid yn deselde klas en komt der eltse kear in oare dosint nei harren ta, foar in 'lesoere' fan tritich minuten. "Dat is wel kort," seit dosint Ingelsk Robert Kamminga. "Je hebt toch al gauw eerst even een praatje van vijf a tien minuten om te vragen hoe het gaat en hoe het de afgelopen weken is gegaan. En voor je het weet is het half uurtje alweer voorbij."