In unyk ynsjoch yn de ferlerne Joadske mienskip fan Frjentsjer

It is 1935. Yn it eardere stasjonsgebou oan de Harnzerwei 45 wurdt in kibboets fêstige. In lânbouskoalle foar Joadske jongelju dy't plannen hiene om nei Palestina te emigrearjen. Op de skoalle sitte yn it begjin in soad Nederlânske studinten, letter komme dêr Joaden by dy't flechte binne út Dútslân, Eastenryk en Poalen. It stasjonsgebou is de twadde lokaasje. De earste op it Noarderbolwurk waard te lyts.

It is fee-ûnderwizer Wolf Tempel fan Ommen dy't yn 1934 nei Frjentsjer komt om in plan fan Jacob Bramson te realisearjen: it oprjochtsjen fan in Joadske lânbouskoalle. Tempel wurket foar Dath Waarets. Dat is in religieus-zionistyske organisaasje dy't Joadske jongelju nijsgjirrich meitsje wol nei emigraasje nei Palestina. De jongelju krije in oplieding oanbean dy't rjochte is op it libben op in kibboets, in lânboukoloanje yn Palestina.

"Je sjogge dúdlik dat dit it gebou is", seit Syds Wiersma, koördinator fan it Fries Film Archief. "De doar, de hoeke fan it gebou. Dêr stapten se nei bûten. Der is net in soad feroare eins. Dit wie it plak dêr't se oan it gekjeien wienen."

De bewenners rinne staazje by boerebedriuwen yn de omjouwing. Lykas by it kassekompleks dat deun njonken de kibboets leit. Op de film sjogge je twa froulju fan de kibboets dy't dêr hurd oan it wurk binne.