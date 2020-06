GrienLinks en PvdA stelle fragen oer húsfestjen asylsikers Burgum

Der ûntstie ûnrêst ûnder de asylsikers nei de útbraak fan it coronafirus by it azc yn Snits. GrienLinks en PvdA wolle witte oft de gemeente op dizze wize gjin ûnderskied makket oangeande de hanthavening fan de coronamaatregels. Ek wolle sy witte wêrom't der gjin previntive maatregels naam binne nei de útbraak yn Snits.

De fraksjes wolle ek witte hoe't it krekt sit mei de yndieling fan de húshâldens yn it nije pân en oft de bewenners dêr ek ynspraak yn hawwe moatte. Ek freegje sy harren ôf wat de attitude fan it COA is yn 'e rjochting fan de bewenners.