Dickens Festijn op De Lemmer giet net troch: "We moeten vooruitkijken"

"Ondanks dat het Lemster Dickens Festijn pas in december gepland staat, heeft de organisatie de conclusie getrokken dat het organiseren van dit mooie festijn in de bekende opzet dit jaar niet gaat lukken," dat skriuwt de organisaasje op de webside. Der is neffens it bestjoer tefolle ûnwissens oer de maatregels en mooglikheden nei 1 septimber. "Het blijft dan de vraag of met deze maatregelen een evenement als het Lemster Dickens Festijn de te verwachten sfeer en gezelligheid kan waarmaken."

Dêrnjonken spilet ek de finansjele situaasje in rol, ek dat is ûnwis. "We hebben nog draagkracht nodig van de middenstand", leit Lieuwe van de Lageweg, foarsitter fan it Lemster Dickens Festijn út. "Want naast dat we entree vragen van de bezoekers, moeten ook ondernemers in de horeca financieel bijdragen." En dat kinne je no yn dizze tiden efkes net freegje fan de hoareka.

Noch wat lyts organisearje

Gewoanwei komme der op it evenemint tusken de 10.000 en 15.000 besikers ôf. De tarieding set al yn de simmer útein. De organisaasje sil wol sjen oft der noch mooglikheden binne om yn desimber noch wat te organisearjen. "Aan het eind van het jaar willen we wel iets organiseren, maar dat is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Maar het zal iets kleins zijn, niet zo groot zoals we gewend zijn en we de afgelopen vier jaar hebben gedaan."