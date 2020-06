Earste dei mûlkapkes yn it iepenbier ferfier is goed ferrûn neffens Arriva

Dat oansprekken wurdt yn earste ynstânsje dien troch de sjauffeur of masinist, seit Smit. "Oant no ta giet dat prima. As je it echt te bûnt meitsje en wjerstân biede, kinne je fan in boa in boete krije. Mar dat is net de bedoeling. Wy wolle earst yn petear, sa't wy de ferromming fan de coronamaatregels mei-inoar mooglik meitsje. De sjauffeur sil de bus der net om stilsette. Hooplik nimme de minsken sels ferantwurdlikens. Oant no ta giet dat prima."

Reizgers moatte efter yn de bus ynstappe, dêr hingje stickers dat minsken in mûlkapke op moatte. It is ek oan de reizgers om in plak te sykjen mei genôch ôfstân ta in oar. Neffens Smit is it mijen fan de spits noch wichtich, lykas thús wurkje en op de fyts stappe as dat kin.