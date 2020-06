Filmbylden opdûkt fan kibboets yn Frjentsjer

De bylden binne makke tusken 1937 en 1939. Bramson hat in soad fan de bewenners yn byld brocht, mar ek it libben dêrbûten. Sa is te sjen hoe't der wurke wurdt by de boeren en by in túnker yn de omjouwing. It filmke jout in moai ynsjoch yn it libben op de kibboets. Fryslân wie in goed plak om har dêr op ta te rieden. It boerelibben wie hjir, krekt as yn Palestina, bikkelhurd.

Oer de kibboets yn Frjentsjer is bûten de stêd net in soad bekend. Skoftenlang is der kwealik oer praat. De âld-stedsargivaris Gerard van der Heide wie hast de iennige dy't him dêr mei dwaande hâlde. Hy die jierrenlang ûndersyk nei de kibboets en de bewenners. Hy hat ek in persoanlike bân. "Myn mem hat dêr wurke, yn de húshâlding. Se wie goed befreone mei ien fan de bewenners. Myn pake kaam der ek wol. Dan bouwe je wol in bepaalde freonskip op."