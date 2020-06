De Fryske Wâlden 'eldorado' foar readsturtsje fanwegen ryk rûpejier

Dêr't greidefûgels yn dizze drûge tiden mar dreech oan genôch ynsekten komme kinne, hawwe de piken fan it readsturtsje it mar bêst. It is in goed jier foar rûpen. It is ien fan de saken dy't no oan it ljocht komt yn it ûndersyk nei it readsturtsje troch ekologysk advysburo Altenburg & Wymenga yn gearwurking mei de Ryksuniversiteit Grins.