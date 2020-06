By it tafersjoch op it wetter troch de plysje yn Noard-Nederlân binne yn it pinksterwykein 50 boeten útdield. Neffens de plysje gie it ûnder oare om te hurd farre, it net meinimmen fan in farbewiis, it mei in wetterscooter farre bûten it gebiet dêr't dat mei en jongelju dy't noch net mei in snelle motorboat farre meie.