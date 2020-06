Undersyk nei saak wapenhannel Easterwâlde noch lang net klear

It Iepenbier Ministearje beskuldiget de haadfertochte fan wapenhannel, oplichting en besykjen ta deaslach. Fierder soe hy him skuldich makke ha oan mishanneling, minskehannel en it besit fan fjoerwapens en munysje. Van der H. is neffens it IM lieder fan in binde. Dy waard op 27 febrewaris oprôle nei in grutte plysje-aksje. Byn in arrestaasje yn Drachten waard in 43-jierrige ynwenner fan Marum yn syn skonk sjitten. Dat barde by in wapendeal dy't nei alle gedachten troch de plysje yn sêne setten is

Kalasjnikovs en hânfjoerwapens

Op santjin plakken yn Noard-Nederlân binne dêrnei trochsikingen west. Dêrby waarden trije Kalasjnikovs en meardere hânfjoerwapens fûn. Ek waard in bulte munysje fan ferskate kalibers, kilo's syntetyske drugs, swiere eksplosiven, kapmessen, springstoffen, soeren, krûd en honkbalkneppels oantroffen.

Hokker ûndersykswinsken bepraat wurde, wit advokaat Sonny Jansen fan de haadfertochte noch net. It dossier is neffens him noch lang net folslein. "Er wordt verwezen naar tapgesprekken, afgeluisterde telefoongesprekken. Die zitten er dan niet bij. Ik mis zo wel meer stukken."