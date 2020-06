FIDEO: Firtuele Alvestêdetocht fytse, yn eigen hûs of tún

Foar guon hie it moandei de earste west, foar oaren krekt de fjirtichste kear. Pinkstermoandei is de dei fan de Fytsalvestêdetocht. Dy waard fansels ôfsein fanwege de coronakrisis. En dochs stapten tsientallen minsken op 'e fyts. Om firtueel, yn eigen hûs of tún de tradisjonele 'tocht der tochten' ôf te lizzen. Foar foarsitter Stephan Rekker wie it ek in hiel oare dei as oars. Gewoanwei wie hy drok mei it organisearjen fan de meunstertocht, mar dit wykein koe hy sels meidwaan.