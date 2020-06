It Noarderleech ferdrûget, It Fryske Gea grypt yn

It ferskil mei hoefolle wetter der ôfrûne winter stie, is hiel grut, sa seit distriktshaad Jan Jelle Jongsma fan It Fryske Gea. "Hjirachter sjogge wy in plaske, dat is hielendal ferdampt en yndrûge. Fan 't winter stie it dêr oan de kop ta fol mei wetter en streamde it wetter dêrwei sels ôf yn allegearre ôfwetteringen nei de Waadsee."

Trochdat it oeral sa drûch is, bliuwe de grutte tallen briedende fûgels ek út op guon lokaasjes. Hielendal leech is it net, mar der sitte folle minder spantsjes skries, ljip, tjirk en klút. Dy binne nei plakken ta gong dêr't it noch wat wieter is.